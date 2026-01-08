فرمانده انتظامی استان اردبیل، از کشف ۲۵ هزار و ۲۹۱ عدد انواع مواد غذایی در یک انباری در اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار جواد تقوی، فرمانده انتظامی استان اردبیل از کشف ۲۵ هزار و ۲۹۱ عدد انواع مواد غذایی خبر داد و اظهار کرد: چهار هزار و ۱۲۹ قلم انواع لوازم بهداشتی خارجی قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک انباری در شهر اردبیل کشف و ضبط شد.

وی افزود: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل با انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی از دپو و نگهداری مواد غذایی و لوازم بهداشتی خارجی قاچاق در یک انباری در فاز یک شهرک سبلان، شهر اردبیل اطمینان حاصل کردند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل تصریح کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در قالب اکیپ عملیاتی به محل اعزام و موفق به کشف ۲۵ هزار و ۲۹۱ عدد انواع مواد غذایی و چهار هزار و ۱۲۹ قلم انواع لوازم بهداشتی خارجی قاچاق در بازرسی از انباری شدند.

تقوی ارزش کشفیات این عملیات را بنا بر اظهار نظر کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد.