به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی گفت: فردا در ساعات بعدازظهر افزایش نسبی ابر پیش‌بینی می‌شود و از روز شنبه با عبور امواج سامانه بارشی، افزایش ابر، بارش باران در برخی مناطق و بارش برف در نواحی کوهستانی و سردسیر رخ خواهد داد.

وی افزود: پیامد‌های این سامانه بارشی شامل لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی و کاهش نسبی دما در روز شنبه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی از شهروندان خواست به وضعیت کاهش کیفیت هوا توجه داشته باشند و رانندگان در روز شنبه هنگام بارش‌ها احتیاط بیشتری در تردد داشته باشند.