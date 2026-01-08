پخش زنده
با اعلام هواشناسی از عصر فردا رفته رفته بارش باران و برف در برخی مناطق پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی گفت: فردا در ساعات بعدازظهر افزایش نسبی ابر پیشبینی میشود و از روز شنبه با عبور امواج سامانه بارشی، افزایش ابر، بارش باران در برخی مناطق و بارش برف در نواحی کوهستانی و سردسیر رخ خواهد داد.
وی افزود: پیامدهای این سامانه بارشی شامل لغزندگی جادهها، کاهش دید افقی و کاهش نسبی دما در روز شنبه خواهد بود.
کارشناس هواشناسی از شهروندان خواست به وضعیت کاهش کیفیت هوا توجه داشته باشند و رانندگان در روز شنبه هنگام بارشها احتیاط بیشتری در تردد داشته باشند.