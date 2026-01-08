دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی با تاکید بر حمایت از طرح‌های نوآورانه و فناورانه گفت: این ستاد از طرح‌هایی که منجر به توسعه فناوری، ارتقای کیفیت خدمات سلامت و تجاری‌سازی دستاورد‌های علمی در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی می‌شود، حمایت می‌کند.

دامون رزمجویی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی در نشستی با محمود شبستری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و معاونان پژوهشی، غذا و دارو، رئیس دانشکده طب ایرانی و مکمل و رئیس دانشکده داروسازی این دانشگاه ، با تبیین سیاست‌های کلان ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی، بر رویکرد این ستاد در حمایت هدفمند از طرح‌های نوآورانه و فناورانه تأکید کرد و گفت : ستاد آمادگی دارد از طرح‌هایی که منجر به توسعه فناوری، ارتقای کیفیت خدمات سلامت و تجاری‌سازی دستاورد‌های علمی در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی می‌شود، حمایت کند.

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظام سلامت کشور، پویایی بیشتر این دانشگاه در ارائه طرح‌های فناورانه و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های حمایتی ستاد را ضروری دانست.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی همچنین راه‌اندازی بخش بستری طب سنتی را گامی مهم در جهت نهادینه‌سازی خدمات مبتنی بر طب ایرانی و مکمل در نظام سلامت ذکر کرد و افزود: اجرای آزمایشی (پایلوت) این طرح می‌تواند با ارتقای سطح خدمات درمانی، زمینه‌ساز تولید شواهد علمی و بالینی معتبر برای توسعه سیاست‌گذاری‌های آتی در این حوزه باشد.

در ادامه این نشست، محمود شبستری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سخنانی با بیان اینکه این دانشگاه از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و بالینی قابل توجهی برای بهره‌مندی از حمایت‌های ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی برخوردار است، اعلام کرد : مقرر شده است در ماه آینده کارگاه آشنایی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه با حمایت‌ها و مأموریت‌های ستاد، به‌ویژه در حوزه طرح‌های مبتنی بر فناوری، برگزار شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین با اعلام موافقت برای بررسی کارشناسی راه‌اندازی بخش بستری طب سنتی در بیمارستان امام رضا (ع)، از حمایت این دانشگاه برای اجرای این طرح و شکوفایی بیشتر ظرفیت‌های طب سنتی و مکمل خبر داد.

در پایان، دو طرفین بر تداوم همکاری‌ها، تسریع در بررسی‌های کارشناسی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی برای تحقق اهداف سند ملی گیاهان دارویی تأکید کردند.