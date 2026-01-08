به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرمانده سپاه نینوا گلستان در این مراسم گفت:در دنیای امروز استعمارگران برای رسیدن به منافع خود، به هیچ قانون بین‌المللی و اخلاقی، پایبند نیستند ، کشوری که توانمند باشد، لطمه کمتری می‌خورد.

سردار سیدموسی حسینی با بیان اینکه جمهوری اسلامی قاطعانه مقابل زورگویان ایستاده است، افزود: در طول تاریخ ، کشوری توان و جرأت شلیک حتی یک فشنگ به سمت مواضع آمریکایی‌ها را نداشته‌‌است و ندارد ولی جمهوری اسلامی است که در چند مرتبه، مواضع آنها را موشک‌باران کرد.

سردار حسینی ادامه داد: دشمنان به این نتیجه رسیده‌اند که با جنگ سخت نمی‌توانند به جمهوری اسلامی ضربه کاری بزنند و وارد جنگ نرم شده‌اند و فکر و ذهن جوانان و نوجوانان و فرهنگ مملکت را نشانه گرفته‌اند.

وی افزود: برای خنثی‌سازی باید، تربیت انقلابی را جدی گرفت، هدف از طرح صالحین، همین و نتیجه آن موفقیت‌آمیز بوده‌است که باید با جديت ادامه پیدا کند.