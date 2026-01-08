به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «عشق کتاب»، با تمرکز ویژه بر معرفی آثار معتبر در حوزه روان‌شناسی و برگزاری گفت‌و‌گو‌های عمقی با نویسندگان و مترجمان برجسته، از رادیو سلامت پخش می شود.

این برنامه با بهره‌گیری از گفت‌و‌گو‌های صمیمی و در عین حال علمی، سعی دارد پیچیدگی‌های مباحث روان‌شناسی را برای عموم جامعه قابل درک سازد. این رویکرد دوگانه، یعنی ارائه محتوای تخصصی در قالبی صمیمی و شنیدنی، به آن اجازه می‌دهد تا میان نویسندگان، مترجمان و مخاطبان، پیوندی مؤثر و پایدار ایجاد کند.

در هر قسمت، تلاش می‌شود نقش مطالعه به عنوان یک مداخله پیشگیرانه در برابر استرس و اختلالات روانی مورد تأکید قرار گیرد. ­

یکی از محور‌های کلیدی برنامه، معرفی دقیق و نقد منصفانه آثار منتشر شده در حوزه روان‌شناسی است. این امر کمک می‌کند تا شنوندگان بتوانند با دیدی باز و آگاهانه، کتاب‌های مورد نیاز برای رشد فردی و بهبود کیفیت زندگی خود را انتخاب کنند. ­

مصاحبه با مترجمان نیز دریچه‌ای است به سوی آثار بین‌المللی که ممکن است به دلیل محدودیت‌های دسترسی، از دید مخاطب ایرانی پنهان مانده باشند. ­

برنامه «عشق کتاب»، پنجشنبه‌ها، ساعت ۱۸:۳۰، از طریق موج اف.‌ام ردیف ۱۰۲ مگاهرتز رادیو سلامت، پخش می شود.

برنامه «از دینامیت تا نظریه»، به بازخوانی نظریه‌های اقتصادی و آثار «تریگوه‌هاولمو» اقتصاددان برجسته نروژی و برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۱۹۸۹ می‌پردازد.

در میان نظریه‌پردازان بزرگ اقتصاد، برخی چهره‌ها صرفاً پژوهشگر نیستند، بلکه معماران یک تحول بنیادین به‌شمار می‌آیند. «تریگوه‌هاولمو» از جمله اقتصاددانانی است که با وارد کردن نظریه احتمال به تحلیل‌های اقتصادی، مسیر اقتصادسنجی را برای همیشه تغییر داد. ­

«هاولمو» با تأکید بر ماهیت تصادفی و غیرقطعی داده‌های اقتصادی، نشان داد بسیاری از تحلیل‌های کلاسیک اقتصاد دچار خطا‌های روش‌شناختی هستند. این نگاه نوآورانه موجب شد مدل‌سازی‌های اقتصادی از چارچوب‌های ساده و قطعی فاصله گرفته و به سمت تحلیل‌های علمی‌تر و واقع‌بینانه‌تر حرکت کنند. ­

جایزه نوبل اقتصاد سال ۱۹۸۹ به پاس «ایجاد بنیان‌های احتمالاتی برای اقتصادسنجی» به «تریگوه‌هاولمو» اعطا شد؛ دستاوردی که نقطه عطفی در گذار از تحلیل‌های قطعی به رویکرد‌های احتمالاتی در علم اقتصاد به‌شمار می‌رود. ­

برنامه «از دینامیت تا نظریه» به تهیه‌کنندگی لیلا روزبهانی، اجرای محمد درخشنده و پژوهشگری علیرضا سلاجقه، پنج‌شنبه‌ها، ساعت ۱۴:۰۰، از شبکه رادیویی اقتصاد پخش می‌شود.

برنامه «راه شب» شبکه رادیویی ایران، ۰۰:۳۵ بامداد، جمعه ۱۹ دی‌، شنوندگان شب‌زنده‌دار را به سفری آرام و اندیشمندانه در مسیر شکرگزاری دعوت می‌کند.

«راه شب»، این‌بار با نگاهی تأمل‌برانگیز به شکرگزاری می‌پردازد، از داشته‌های کوچک و بزرگ زندگی کاری، شخصی و اجتماعی تا نعمتی که گاه عادت، ما را از دیدنش غافل می‌کند، ­سفری برای مرور این پرسش ساده، اما عمیق که در زندگی کاری، شخصی و اجتماعی‌مان، شاکر چه نعمت‌هایی هستیم؟ ­

این برنامه با نویسندگی توفیقی، گویندگی همایی و تهیه‌کنندگی و سردبیری سعید هنرمندی، با بخش‌های متنوعی همراه است، ورودی برنامه با غزلی از قیصر امین‌پور آغاز می‌شود و در ادامه، متن‌های موضوعی، بخش «با آسمانیان» به مناسبت سالروز درگذشت سردار سرلشکر شهید احمد کاظمی و «تقویم تاریخ» با یادکرد درگذشت یکی از استادان قطعه‌ای، دوبلور و صداپیشه، حال‌وهوای معنوی و فرهنگی برنامه را غنا می‌بخشد. ­

«مثلستان» با حکایت «زیر آب زدند» از کشف‌الاسرار میبدی، اشعار سپید میان‌برنامه، تفأل به دیوان حافظ شیرازی و گزارش‌هایی، شبی آرام و شنیدنی را برای مخاطبان «راه شب» رقم می‌زند.

در تازه‌ترین قسمت برنامه «هنرنامه»، مخاطبان می‌توانند امشب ساعت ۲۱:۰۰، همراهی چندوجهی از هنر، موسیقی، کتاب و میراث فرهنگی را تجربه کنند.

این برنامه با مروری بر زندگی و آثار بهمن جلالی، عکاس برجسته کشورمان، معرفی یکی از صنایع دستی ارزشمند کشور و قطعاتی ماندگار از موسیقی ایران از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

این برنامه با یاد هنرمند فقید بهمن جلالی آغاز می‌شود، عکاسی که آثارش به عنوان بخشی از حافظه تصویری معاصر ایران شناخته می‌شود. ­

در بخش «کتاب هفته»، کتاب «آریو برزن، یکی از سرداران هخامنشی» معرفی خواهد شد، اثری پژوهشی که به بازشناسی شخصیت و زمانه این سردار نامدار ایرانی می‌پردازد. ­

قطعه «وای از شب من» از ساخته‌های همایون خرم با صدای سالار عقیلی و شعر رهی معیری­در بخش «موسیقی» پخش می‌شود، پس از آن نیز قطعه «کوهستان» با صدای امین‌الله رشیدی و شعر تورج نگهبان یادآور اصالت و لطافت موسیقی اصیل ایرانی خواهد بود. ­

در ادامه، شنوندگان با هنر ورشوسازی به عنوان یکی از صنایع دستی ارزشمند ایران آشنا می‌شوند و پیشینه این هنر در گفت‌و‌گو با کارشناسان بررسی می‌شود. ­

داوود داوودی، باستان‌شناس و پژوهشگر میراث فرهنگی در بخش «هنر موسیقی» از نی چوپانی سخن می‌گوید، سازی و موسیقی که ریشه در فرهنگ روستایی و مردمی ایران دارد. همچنین در قسمت «موسیقی‌سازی»، اثری از حسین علیزاده مرتبط با نی چوپانی پخش می‌شود. ­

در بخش پایانی برنامه، شنوندگان با خوانش غزلیات حافظ با صدای زنده‌یاد استاد باقر خلیلی حال‌و‌هوایی معنوی و هنرمندانه را تجربه خواهند کرد. ­

برنامه «هنرنامه»، به تهیه‌کنندگی حسین رحمانی، پنجشنبه‌ها از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

«مستند فرهنگ»، با روایتی از زندگی جاودانه سردار سرلشکر پاسدار شهید احمد کاظمی، جمعه ۱۹ دی‌، ساعت ۱۹:۳۰، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

این ­برنامه به زندگی، اندیشه و مجاهدت‌های سردار احمد کاظمی، از فرماندهان برجسته دوران دفاع مقدس می‌پردازد. ­

احمد کاظمی در سال ۱۳۳۸ در نجف‌آباد اصفهان متولد شد. دوران جوانی‌اش هم‌زمان با شکل‌گیری نهضت انقلاب اسلامی بود، از همان روز‌های نخست به صف مبارزان علیه رژیم پهلوی پیوست و پس از پیروزی انقلاب، جزو نخستین نیرو‌هایی شد که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ملحق شد. ­

وی در طول جنگ تحمیلی در مسئولیت‌هایی همچون فرماندهی جبهه فیاضیه آبادان به مدت دو سال، فرماندهی لشکر ۸ نجف به مدت شش سال، سپس فرماندهی لشکر ۱۴ امام حسین (ع)، قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) و در نهایت نیروی هوایی سپاه پاسداران خدمت کرد. ­

وی در ۱۹ دی سال ۱۳۸۴، در سانحه هوایی سقوط هواپیمای فالکون ۲۰ در نزدیکی ارومیه، در مسیر مأموریت خدمت به نظام اسلامی، به شهادت رسید. ­

بر پایه وصیت او، پیکر مطهرش در جوار هم‌رزمان شهیدش حسین خرازی و رضا حبیب‌الله در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد و یادبودی از وی در قطعه ۲۹ بهشت زهرا (س) تهران نصب شده است. ­

این مستند با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و جهاد و بازخوانی سیره فرماندهان مخلص ایران اسلامی در سالروز شهادت این سردار، روی موج اف.‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می شود.

برنامه «مجله سالمندی» رادیو سلامت، شنبه ۲۰ دی‌، ساعت ۱۵:۰۰، به موضوع حیاتی «کبد چرب در سالمندان» می‌پردازد.

این برنامه که به طور تخصصی به بررسی بیماری‌های شایع، راه‌های کنترل و پیشگیری در دوران سالمندی می‌پردازد، به موضوع «کبد چرب در سالمندان» اختصاص داده شده است. ­

«مجله سالمندی» با تأکید بر اهمیت سبک زندگی سالم به عنوان بنیادی‌ترین اصل برای حفظ سلامت در این دوره سنی، به تحلیل عوامل بروز و روش‌های پیشگیری از بیماری کبد چرب در افراد مسن می‌پردازد. ­

برنامه «مجله سالمندی» شنبه‌ها، روی موج اف.‌ام ردیف ۱۰۲ مگاهرتز، از رادیو سلامت پخش می شود.