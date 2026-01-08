به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواسط وقت فردا جمعه ۱۹ دی جوی پایدار بر روی استان حاکم خواهد بود که سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها، غبار صبحگاهی در شهر‌های صنعتی بزرگ همچنین وقوع مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در برخی مناطق به‌ویژه جاده‌های مواصلاتی می‌شود.

محمد سبزه‌زاری افزود: از اواسط وقت فردا تا اوایل روز یکشنبه به‌ویژه روز شنبه، استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد که پیامد آن رگبار و رعد و برق در اغلب نقاط استان به‌خصوص نیمه شمالی نیمه شرقی، وزش باد‌های نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک در مناطق جنوبی غربی مرکزی، احتمال ریزش تگرگ در برخی نقاط و همچنین بارش برف در ارتفاعات خواهد بود.

او ادامه داد: شمال خلیج فارس در این ایام مواج پیش‌بینی می‌شود.