به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آزادمعلم در حاشیه نشست نهضت عدالت آموزشی اظهار داشت: یکی از برنامه‌های اصلی دولت، توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی است و این موضوع در شهرستان یزد به‌صورت پیوسته دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اجرای ۲۸ پروژه آموزشی در شهرستان یزد، گفت: امیدواریم دست‌کم پنجاه درصد از این پروژه‌ها تا آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسد.

آزادمعلم همچنین به برخی موانع موجود میان دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: این مشکلات ان‌شاءالله بزودی برطرف خواهد شد.

معاون سیاسی فرماندار یزد در پایان خاطرنشان کرد از خیران دعوت می‌کنیم در این امر خیر مشارکت داشته باشند تا منافع این مدارس به دانش‌آموزان یزدی برسد.