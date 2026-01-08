پخش زنده
شرایط جوی در خراسان جنوبی در ۴۸ ساعت آینده پایدار است و یخبندان شبانه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، شرایط جوی در ۴۸ ساعت آینده پایدار و یکنواخت پیش بینی میشود.
زارعی با بیان اینکه صبح امروز ۲۴ ایستگاه از ۲۶ ایستگاه ثبت دما وقوع یخبندان را گزارش کردند افزود: به لحاظ دمایی نیز تحت تاثیر زبانههای سیستم پرفشار تداوم یخبندان شبانه در این مدت قابل پیش بینی است و همچنان مدیریت مصرف انرژی توصیه میشود.
وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با دمای منفی ۹ درجه سردترین و بندان با ۱۸ درجه بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدهاند، نوسانات دمایی در مرکز استان نیز بین منفی ۶ و ۱۲ درجه ثبت شده است.