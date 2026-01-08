به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، سردار حمید هداوند گفت: در اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار کالا‌های اساسی و مبارزه با پدیده احتکار، مأموران کلانتری ۴۱ خرمدشت با انجام اقدامات اطلاعاتی و اشراف میدانی موفق به شناسایی یک انبار احتکار کالا شدند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: با هماهنگی مقام قضائی، مأموران از محل بازرسی و موفق شدند ۶۰۰ تُن برنج وارداتی که به صورت حرفه‌ای در انبار مصالح ساختمانی نگهداری شده بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه ارزش برنج کشف شده بیش از ۱۸۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود تصریح کرد: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

سردار هداوند در پایان ضمن تأکید بر تداوم طرح‌های نظارتی پلیس بر بازار، خاطرنشان کرد: ماموران انتظامی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی به ویژه احتکار کالا برخورد قاطعانه و بدون اغماض خواهند داشت.