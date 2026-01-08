



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،نمایندگان اصناف، تجار و بازاریان در نشست با استاندار فارس حمایتشان را از انقلاب اعلام کردند.

آنها در این دیدار با استاندار از دست پشت پرده برای برهم زدن آرامش بازار گفتند و از استاندار خواستند برای بازماندن مغازه‌ها و بازار و دخالت نکردن اغتشاشگران در امور بازار راه حلی بیندیشد.

در این نشست بازاریان از شرایط به وجود آمده گلایه کردند و گفتند معترض هستند، اما اغتشاشگر نه.

استاندار فارس هم در این نشست پای صحبت‌ها و گلایه‌های اصناف و بازاریان نشست و گفت: بخش زیادی از گلایه‌ها کاملا درست و قابل پیگیری است و سعی می‌شود مشکلاتی که در استان قابل حل است همینجا حل شود در غیر این صورت این گلایه‌ها به رئیس جمهور و معاون اول منتقل می‌شود.

امیری بر تلاشش برای بهبود اجرای طرح حذف ارز ترجیحی تاکید کرد و گفت: با اجرای این طرح عدالت اجرا می‌شود و مردم به منافع ان دست خواهند یافت چرا که قبلا سود این ارز به جیب عده خاصی میرفت و به مردم مصرف کننده چیزی نمی‌رسید.