بازاریان در دیدار با استاندار فارس بر مقاومت مقابل دشمنان تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،نمایندگان اصناف، تجار و بازاریان در نشست با استاندار فارس حمایتشان را از انقلاب اعلام کردند.
آنها در این دیدار با استاندار از دست پشت پرده برای برهم زدن آرامش بازار گفتند و از استاندار خواستند برای بازماندن مغازهها و بازار و دخالت نکردن اغتشاشگران در امور بازار راه حلی بیندیشد.
در این نشست بازاریان از شرایط به وجود آمده گلایه کردند و گفتند معترض هستند، اما اغتشاشگر نه.
استاندار فارس هم در این نشست پای صحبتها و گلایههای اصناف و بازاریان نشست و گفت: بخش زیادی از گلایهها کاملا درست و قابل پیگیری است و سعی میشود مشکلاتی که در استان قابل حل است همینجا حل شود در غیر این صورت این گلایهها به رئیس جمهور و معاون اول منتقل میشود.
امیری بر تلاشش برای بهبود اجرای طرح حذف ارز ترجیحی تاکید کرد و گفت: با اجرای این طرح عدالت اجرا میشود و مردم به منافع ان دست خواهند یافت چرا که قبلا سود این ارز به جیب عده خاصی میرفت و به مردم مصرف کننده چیزی نمیرسید.