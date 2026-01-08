به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هفته نخست سوپرلیگ سبک‌های آزاد کاراته کشور در بخش بانوان، امروز، پنجشنبه برگزار می‌شود و تیم بانوان هشتمین خورشید به نمایندگی از هیئت کاراته خراسان رضوی در این رقابت‌ها به میدان می‌رود.

مسابقات بانوان در قالب دو گروه برگزار می‌شود که تیم هشتمین خورشید در گروه دوم با تیم‌های آینده‌داران ماتسوشیما، آکادمی اسماعیلی، شهید زین‌الدین و شهید اسلامی‌نسب هم‌گروه است.

این تیم در مرحله نخست به مصاف آینده‌داران ماتسوشیما خواهد رفت و در مرحله دوم برابر آکادمی اسماعیلی صف‌آرایی می‌کند.

هدایت تیم بانوان هشتمین خورشید در این دوره از رقابت‌ها بر عهده فاطمه رستگار به عنوان سرمربی است.