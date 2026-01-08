مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان از اجرای گسترده پروژه‌های عمرانی، خدماتی و سرمایه‌گذاری در ۸۵ شهر استان خبر داد.

اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی به ارزش ۱۷ هزار میلیارد تومان در کرمان

اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی به ارزش ۱۷ هزار میلیارد تومان در کرمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ؛منصور خانه‌گیر گفت: از ابتدای سال جاری، بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان پروژه در این شهرها افتتاح، کلنگ‌زنی یا در حال اجرا است.

وی افزود: در دهه فجر امسال، بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی و خدماتی برای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی در شهرداری‌های استان پیش‌بینی شده است.

خانه‌گیر همچنین از اضافه شدن بیش از ۲۷۰ دستگاه ماشین‌آلات عمرانی، خدماتی و آتش‌نشانی شامل لودر، کامیون، گریدر و غلتک به شهرداری‌های استان در سال جاری خبر داد.

به گفته وی، با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، بیش از ۹ هزار تن قیر رایگان در اختیار شهرداری‌های استان قرار گرفته است.

.