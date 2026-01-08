به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی کرمی، مدیرکل هواشناسی استان در نشست ستاد مدیریت بحران از کاهش ۳۸ میلی‌متر بارندگی نسبت به سال گذشته خبر داد.

وی اظهار کرد: با وجود کاهش بارش‌ها، میزان بارندگی در استان نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است.

کرمی ابراز امیدواری کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده، در ماه‌های آینده بخشی از کمبود بارش‌ها جبران شود.

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به وضعیت کوتاه‌مدت جوی گفت: امروز شرایط پایدار جوی در سطح استان برقرار است، اما بر اساس مدل‌های هواشناسی، از روز شنبه موج جدیدی از ناپایداری‌ها از سمت شمال استان و مرز چهارمحال‌وبختیاری وارد می‌شود و تا عصر، بخش‌های گسترده‌ای از استان را فرا خواهد گرفت.

وی افزود: این موج بارشی از نظر شدت و مدت زمان فعالیت محدود است و تا شب سه شنبه فعال خواهد بود؛ با این حال احتمال وقوع رعد و برق و وزش باد شدید وجود دارد؛ بنابراین لازم است شهروندان به توصیه‌های ایمنی و خودمراقبتی، به‌ویژه در فعالیت‌های کوهنوردی و تردد‌های جاده‌ای، توجه کنند.

کرمی همچنین از صدور هشدار نارنجی برای استان‌های همجوار ازجمله خوزستان خبر داد و گفت: در صورت نیاز، هشدار‌های جدید نیز از سوی اداره کل هواشناسی استان صادر خواهد شد.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های بلندمدت افزود: مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد که در ماه‌های بهمن، اسفند و فروردین، وضعیت بارش‌ها در استان در حد نرمال خواهد بود و در مناطق کوهستانی نیز احتمال وقوع بارش‌های پراکنده وجود دارد.