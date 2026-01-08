ورود موج بارشی به کهگیلویه و بویراحمد؛ آمادگی دستگاههای خدمات رسان
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: موج جدید بارشی همراه با رعد و برق و باد شدید از روز شنبه وارد استان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی کرمی، مدیرکل هواشناسی استان در نشست ستاد مدیریت بحران از کاهش ۳۸ میلیمتر بارندگی نسبت به سال گذشته خبر داد. وی اظهار کرد: با وجود کاهش بارشها، میزان بارندگی در استان نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است. کرمی ابراز امیدواری کرد: با توجه به پیشبینیهای انجامشده، در ماههای آینده بخشی از کمبود بارشها جبران شود. مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به وضعیت کوتاهمدت جوی گفت: امروز شرایط پایدار جوی در سطح استان برقرار است، اما بر اساس مدلهای هواشناسی، از روز شنبه موج جدیدی از ناپایداریها از سمت شمال استان و مرز چهارمحالوبختیاری وارد میشود و تا عصر، بخشهای گستردهای از استان را فرا خواهد گرفت. وی افزود: این موج بارشی از نظر شدت و مدت زمان فعالیت محدود است و تا شب سه شنبه فعال خواهد بود؛ با این حال احتمال وقوع رعد و برق و وزش باد شدید وجود دارد؛ بنابراین لازم است شهروندان به توصیههای ایمنی و خودمراقبتی، بهویژه در فعالیتهای کوهنوردی و ترددهای جادهای، توجه کنند. کرمی همچنین از صدور هشدار نارنجی برای استانهای همجوار ازجمله خوزستان خبر داد و گفت: در صورت نیاز، هشدارهای جدید نیز از سوی اداره کل هواشناسی استان صادر خواهد شد. وی با اشاره به پیشبینیهای بلندمدت افزود: مدلهای هواشناسی نشان میدهد که در ماههای بهمن، اسفند و فروردین، وضعیت بارشها در استان در حد نرمال خواهد بود و در مناطق کوهستانی نیز احتمال وقوع بارشهای پراکنده وجود دارد. سرپرست مدیریت بحران استانداری در نشست ستاد مدیریت بحران با ابراز تسلیت در پی جان باختن سه تن از هم استانیها در سیلاب اخیر، از تلاشهای دستگاههای امدادی از جمله هلال احمر، سپاه، بسیج، پلیس راه، اورژانس و راهداری قدردانی کرد. وی با این حال تاکید کرد که اولویت اصلی ستاد بحران، ایجاد تمهیداتی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخی است؛ محمدی با بیان اینکه مصوبات ستاد بحران حکم قانون را دارد تصریح کرد: چنانچه دستگاهی در شناسایی نقاط حادثهخیز و اجرای پیشگیرانه مصوبات کوتاهی کند تحت عنوان ترک فعل به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. سرپرست مدیریت بحران استان با انتقاد از برخی دستگاهها که هنوز برآورد خسارت خود را ارسال نکردهاند، اعلام کرد: فرمانداریها و دستگاههای اجرایی حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه فرصت دارند گزارش نهایی خسارات را جهت ارسال به مرکز تدوین کنند در غیر این صورت هیچ بودجهای برای جبران خسارت به آنها تخصیص نخواهد یافت. وی به وضعیت آبگرفتگیها در شهر یاسوج و روستاهای الحاقی اشاره کرد و گفت: شهرداریها مکلف به لایه روبی و بازگشایی کانالهای هدایت سیلاب پیش از آغاز بارشها هستند؛ بنیاد مسکن باید در طرحهای هادی روستایی، موضوع پدافند غیرعامل و هدایت سیلاب را به طور دقیق مطالعه و اجرا کند. محمدی با اشاره به اینکه ساختوسازهای غیرمجاز و خارج از طرح تفصیلی، یکی از عوامل اصلی بحران در زمان بارندگی است تاکید کرد: باید سریعاً این موضوع تعیین تکلیف شوند. محمدی از مردم استان خواست با جدی گرفتن هشدارهای هواشناسی، از سفرهای غیرضروری در شرایط ناپایدار جوی جداً خودداری کنند.