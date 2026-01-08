فردا، پدیده غالب در سطح استان اردبیل وزش باد جنوبی خواهد بود که از حوالی ظهر تا اواخر وقت جمعه، سرعت وزش باد در مناطق مرکزی استان به‌ویژه دشت اردبیل تند تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز تا ظهر جمعه (۱۹ دی) جو استان آرام و بدون بارندگی خواهد بود.

طی روز جمعه ۱۹ دی، پدیده غالب در سطح استان اردبیل وزش باد جنوبی خواهد بود که از حوالی ظهر تا اواخر وقت جمعه، سرعت وزش باد در مناطق مرکزی استان به‌ویژه دشت اردبیل تند تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

سامانه بارشی جدیدی که در حال حاضر در روی دریای مدیترانه فعال است، روز شنبه ۲۰ دی مناطقی از استان اردبیل را تحت تأثیر قرار داده و سبب بارش باران و برف می‌گردد. تمرکز بارش در این سامانه بیشتر در شهرستان‌های خلخال، کوثر، نیر، سرعین و بخش‌هایی از شهرستان مشکین‌شهر پیش‌بینی می‌شود.

از آثار مخاطره‌آمیز این سامانه بارشی می‌توان به اختلال در تردد جاده‌ای در مسیر‌های کوهستانی در روز شنبه ۲۰ دی اشاره کرد؛ از جمله در بخش‌هایی از مسیر سرچم، مسیر خلخال به اسالم و مسیر نیر به سراب که باتوجه‌به عبور سریع این موج بارشی از استان اردبیل، میزان بارش کم بوده و در سایر مناطق استان بارش به‌صورت پراکنده انتظار می‌رود.