به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،وقتی هزاران قطعه ریز میلیمتری و سانتیمتری از آینه‌های تیزو برّنده با دستان هنرمندمعمار کنار هم قرار میگیرد تا هنر آینه کاری را جلوه گر کند، هنری خلق می‌شود که به عنوان اندرونی‌ترین سبک تزئینی حرم‌های مقدس از جمله حرم مطهر حضرت احمدبن موسی (ع)، هر زائری را به لحظاتی پر آرامش و معنویت دعوت می‌کند.

معماری حرم شاهچراغ ترکیبی شاهکار از آینه، چوب، گچ، سنگ است که در گذر تاریخ به دست معماران خوش ذوق شیرازی، فضایی معنوی ومملو از آرامش را به روی هر بیننده و زائری گشوده است.

گنبد پیازی و کاشی‌کاری شده به رنگ فیروزه‌ای احمدبن موسی شاهچراغ (ع)، آینه کاری‌های بی‌نظیر ، فضا‌های درونی حرم، مقرنس کاری و یزدی کاری‌های گچی و سنگی سقف ها، حجاری‌های شاهکار دست معماران، بر سنگ‌های یک تکّه و بزرگ در محراب و منبر و سردر‌های ورودی حرم شاهچراغ هرکدام ترکیبی از ذوق، تخصص و هنر معماری خالق این آثار را به رخ هر بیننده می‌کشد ، آن گونه که بگوییم معماری حرم احمدبن موسی (ع) شاهکار معماری ایرانی اسلامی است .