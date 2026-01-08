رئیس آموزش و پرورش بندرامام خمینی (ره) گفت: عملیات اجرایی یازده طرح ساخت و نوسازی مدرسه در راستای اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی و عمل به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های مستقر در منطقه با اعتبارات تخصیص‌یافته از سوی شورای راهبردی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا ایمانی‌پور بیان کرد: ۱۱ طرح حاصل تعهدات اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی منطقه هستند که شامل ساخت مدارس جدید و بازسازی کامل مدارس مخروبه در محلات مختلف شهر بندرامام بوده و این اقدامات با هدف کاهش تراکم کلاسی و بازگرداندن دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل به کلاس‌های درس، تحولی چشمگیر در زیرساخت‌های آموزشی شهر رقم خواهد زد.

رئیس آموزش و پرورش بندرامام در ادامه گفت: پتروشیمی تندگویان با احداث یک مدرسه سه طبقه در منطقه کوی منازل کمیته امداد، پتروشیمی رازی با تخریب کامل و بازسازی مدرسه فردوسی در کوی شهید مفتح، پتروشیمی بوعلی با تخریب و بازسازی کامل یک مدرسه مخروبه پس از ۱۳ سال در کوی شهید صدوقی، پتروشیمی لاله با احداث یک مدرسه جدید در کوی مسکن مهر جزو مهمترین این اقدام‌ها هستند.

ایمانی پور افزود: علاوه بر این، با توجه ویژه‌ای که به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش متناسب با نیاز‌های زیست بوم منطقه شده است پتروشیمی فجر در حال ساخت و تجهیز کامل یک هنرستان جوار شامل کارگاه‌های کار و دانش در رشته‌هایی مانند تعمیر موتور‌های دریایی و صنایع شیمیایی است.

ایمانی پور ادامه داد: همزمان همین شرکت طرح تخریب و بازسازی دبیرستان دخترانه اندیشه را آغاز کرده است و این پروژه به گونه‌ای طراحی شده که عملیات ساخت همزمان در حیاط دبیرستان شروع شده تا خللی در روند تحصیل دانش‌آموزان ایجاد نشود و پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده تکمیل شود.

رئیس آموزش و پرورش بندرامام گفت: شرکت‌های اکسون و زرین غله مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی، نیز ۲ مدرسه دیگر را از محل مسئولیت‌های اجتماعی در کوی رضوان و مسکن مهر در دست ساخت دارند و پتروشیمی مارون یک مدرسه در مسکن مهر در حال ساخت دارد.

ایمانی پور تصریح کرد: پروژه مدرسه پتروشیمی رجال به دلیل بروز مشکلاتی با سازمان نوسازی مدارس متوقف شده است که امید می‌رود با حل این موانع به چرخه ساخت اضافه شود، طرح مدرسه پتروشیمی بندر امام نیز که پیش‌تر متوقف شده بود، مجددا از سر گرفته شده و با اتمام سقف طبقه دوم تا سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

ایمانی پور تاکید کرد: یک هنرستان دیگر با پیشرفت ۷۰ درصد و با بودجه کاملا دولتی توسط نوسازی مدارس در کوی صباغان در حال ساخت است که تکمیل آن با چالش مواجه شده و با وجود جلسات متعدد با شرکت آبفا و بنیاد مسکن، همچنان به عنوان مانعی برای بهره‌برداری نهایی باقی مانده است.

مدیر آموزش و پرورش بندرامام خمینی گفت: در کنار یازده طرح ساختمانی و نوسازی، شورای راهبردی مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال را نیز برای تجهیز مدارس شهرستان ماهشهر در نظر گرفته است که پیش بینی می‌شود پس از اعلام نیاز رسمی آموزش و پرورش بندر امام با توجه به آمار جمعیت دانش آموزی مبلغ یکصد میلیارد ریال باشد و اقلام مورد نیاز خریداری و تحویل خواهد شد.

وی افزود: انتظار می‌رود با ساخت این مدارس، میانگین تراکم کلاسی از ۳۷ نفر به ۳۴ نفر کاهش یابد و مهم‌تر از آن، در مناطقی که آمار بازماندگان از تحصیل به دلیل فقدان زیرساخت بالا بوده، این معضل مرتفع شده و شاهد بازگشت دوباره دانش‌آموزان به کلاس‌های درس باشیم.

۶۷۶ مدرسه در قالب طرح نهضت ملی عدالت آموزشی در خوزستان ساخته می‌شود.