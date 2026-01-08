پخش زنده
امروز: -
دانشگاه علم و صنعت ایران اعلام کرد: آزمونها از تاریخ ۲۰ دی به ۳۰ دی با تعطیلی خوابگاه ، موکول شد و بنابراین آزمونهای پایانی نظری از سهشنبه ۳۰ دی آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بر اساس اعلام دانشگاه علم و صنعت، نظر به نتایج نظرسنجی دانشجویی در خصوص تعویق امتحانات نیمسال ۴۰۴۱، که با مشارکت بالای دانشجویان انجام شد، اکثریت قاطع پاسخدهندگان به تعویق آزمونها از تاریخ ۲۰ دی به ۳۰ دی با تعطیلی خوابگاه، رأی مثبت دادند و بنابراین آزمونهای پایانی نظری از سهشنبه ۳۰ دی آغاز میشود.
برنامه کامل آزمونها روز شنبه ۲۰ دی اطلاعرسانی میشود و به تدریج در سامانه گلستان بروز رسانی میشود.
بدیهی است ، آزمونهای آزمایشگاهی و عملی ۱۸ دی برقرار است.
معاونت آموزشی امید دارد با این تصمیم، دانشجویان با تمرکز کافی و مرور کافی دروس، بهترین عملکرد را در این نیمسال داشته باشند.