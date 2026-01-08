به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نماینده ولی فقیه در استان در بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز که امروز پنج‌شنبه ۱۸ دی‌ماه در سالن جلسات آموزش و پرورش گچساران برگزار شد، با اشاره به اهمیت بهره‌گیری آگاهانه از ظرفیت‌های علمی جهان، بر دستاورد‌های چشمگیر جمهوری اسلامی در حوزه‌های زیرساختی و آموزشی استان تأکید کرد.

آیت‌الله سید نصیر حسینی، با تأکید بر نوسازی مدارس فرسوده استان گفت: با وجود همه پیشرفت‌ها، همچنان مدارسی داریم که نیاز فوری به بازسازی دارند و از همه خیران و افرادی که در مسیر مدرسه‌سازی تلاش کرده‌اند، صمیمانه قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه آگاهی، شرط بهره‌مندی صحیح از پیشرفت‌های علمی است، افزود: امروز به برکت علم و آگاهی، مسیر‌هایی که در گذشته ماه‌ها به طول می‌انجامید، در مدت کوتاه‌تری طی می‌شود.

آیت‌الله حسینی با اشاره به خسارت‌های ناشی از استعمار و جهالت، ادامه داد: نادانی باعث می‌شود نعمت‌های خداوند در جایگاه خود استفاده نشوند و صنایعی که باید در خدمت آرامش انسان باشند، به ابزار‌های جنگی تبدیل شوند.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با یادآوری تلفات سنگین جنگ‌های جهانی و جنگ تحمیلی آمریکا بر ویتنام و عراق، این وقایع را ناشی از رنج و سختی‌هایی دانست که بر ملت‌ها تحمیل شده است.

آیت‌الله حسینی با قدردانی از پیشرفت‌های استان پس از پیروزی انقلاب، اضافه کرد: پس از استقرار جمهوری اسلامی، شاهد رشد معجزه‌آسایی در حوزه‌های زیرساخت، آموزش مدارس، آموزش عالی و سایر خدمات نظیر برق و گاز بوده‌ایم.

وی با اشاره به توسعه ظرفیت‌های علمی و مذهبی خواهران در استان، گفت: امروز چهار یا پنج حوزه علمیه خواهران در استان فعال هستند که هزاران انسان ارزشمند، علمی و مؤثر در عرصه‌های اجتماعی تربیت می‌کنند.

آیت‌الله حسینی با تأکید بر لزوم توجه به مسائل باقی‌مانده، از خیرین مدرسه‌ساز و همه کسانی که در ساخت و نوسازی مدارس استان تلاش کرده‌اند، قدردانی کرد و خواستار نوسازی مدارس نیازمند استان شد.