کاربران فضای مجازی به دنبال اغتشاشاتی که به بهانه اعتراض شکل گرفت و مطالبات به حق و مردمی را از مسیر اصلی آن خارج کرد، پست‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و درباره دروغ‌های دشمنان، هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هفته گذشته بود که بعد از افزایش نرخ ارز، صدای اعتراض برخی کسبه به دلیل عدم ثبات ارز و به دنبال آن گرانی کالا‌های مصرفی بلند شد و این مطالبه به حق و مسالمت آمیز نیز توسط رسانه‌های داخلی پوشش داده شد. اما درحالی که مردم به دنبال مطالبات خود بودند، عده‌‌ای این اعتراضات مردمی را به اغتشاشات تبدیل کرده و در برخی از نقاط کشور با ایجاد ناامنی و آسیب به اموال عمومی سعی در به هم زدن نظم و امنیت داشتند. در این میان لشکر‌های سایبری دشمن هم بیکار ننشسته و به اصطلاح از کاه، کوه ساختند تا حقیقت را آنگونه که دلخواهشان بود، روایت کنند.

اگر شما هم دوری در فضای مجازی زده باشید و سپس سری به خیابان‌های شهر بزنید متوجه این تفاوت خواهید شد. اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود، هرچند که صدای اعتراض مردم به گرانی‌ها باید شنیده شود، اما عدم آگاهی و بی تفاوت بودن نسبت به اهداف و نقشه‌های دشمنان کمین کرده، می‌تواند گران‌تر از هرچیزی تمام شود و به گفته کاربران فضای مجازی، این همان چیزی است که دشمن می‌خواهد.

به دنبال این اتفاقات، کاربران فضای مجازی با انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از اتحاد و آگاهی نوشتند تا مرز و فرق بین معترض و اغتشاشگر مشخص و دستان پشت پرده برای آنان که نمی‌دانند، رو شود. فعالان فضای مجازی با داغ کردن هشتگ «امپراطوری دروغ» به سراغ بیان تفاوت‌ها در واقعیت و مجازی رفتند و هزاران پست با این هشتگ در فضای مجازی منتشر شد.

پرداخت کاربران به هشتگ امپراطوری دروغ، متفاوت، اما زبان و هدفشان یکی بود: «فریب نخوریم» از لیدری و امر نهی اپوزیسیون‌های خارج نشین برای جوانان ایرانی گرفته تا دروغگویی ترامپ و نتانیاهو و همدستانشان در وعده‌ها و شعار‌های توخالی که با ادعای حمایت از مردم ایران سر می‌دهند، از سیاهنمایی‌های رسانه‌های فارسی زبان خارجی تا آشوب و کشتار کف مجازی! اینها موضوعاتی بودند که فعالان فضای مجازی با انتشار پست‌های خود سعی در روشن سازی آنها و یادآوری دفاع مقدس ۱۲ روزه داشتند. در ادامه به برخی از این واکنش‌ها می‌پردازیم.

