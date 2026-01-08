رئیس جمهور:
هیچ کمبودی در تأمین و توزیع کالا نباید احساس شود
رئیس جمهور بر برخورد جدی و قاطع با عوامل احتکار و گرانفروشی تأکید کرد و گفت: هر واحدی که مرتکب تخلف در توزیع و فروش کالا با قیمت مصوب شد، باید بلافاصله و بدون هیچ مماشاتی از شبکه توزیع و فروش کنار گذاشته و با او برخورد مناسب شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان شامگاه چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴، با حضور در ساختمان بانک مرکزی، چهارمین جلسه کارگروه اجرای آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم را به مدت بیش از ۲ و نیم ساعت برگزار کرد.
در این جلسه، آخرین اقدامات و تمهیدات اتخاذ شده در حوزه اجرا، نحوه حمایت هدفمند از خانوارها، تدابیر ویژه دولت برای تأمین، تنظیم و توزیع پایدار کالاهای اساسی و همچنین بسته حمایتی دولت از بنگاههای اقتصادی متأثر از سیاست جدید ارزی، بهصورت جامع بررسی شد.
رئیس جمهور در این نشست با تاکید بر اینکه این کارگروه باید با به شکل متناظر در همه استانها و شهرستانها نیز تشکیل شود و به شکل مویرگی دسترسیهای مدیریتی را تا کوچکترین و دورترین کانونهای جمعیتی ایجاد کند، اظهار داشت: تامین و توزیع کافی کالا به شکلی که هیچ کمبودی احساس نشود، نظارت دقیق و مستمر بر قیمتهای تعیین شده و برخورد جدی، قاطع و موثر با هر گونه تخلفی اصلیترین ماموریتهای این کارگروه هستند.
آقای پزشکیان در تشریح آثار این اقدام در مقابله با توزیع رانت و حذف بخش قابل توجهی از بسترهای رانت و فساد افزود: این طرح به نوعی هدفمند کردن طرح هدفمندی یارانهها است. به جرأت میتوانم بگویم که تا به حال هرچه ارز توزیع کردهایم، توزیع رانت بوده و امروز دولت چهاردهم با قطعیت میتواند ادعا کند که مهمترین و جدیترین گام را برای حذف بستر توزیع این رانت برداشته است.
رئیس جمهور، گام مهم و موثر در تکمیل این اقدام را اجرای صحیح، دقیق و بههنگام طرح بسته حمایتی از صنایع و تولیدکنندگان دانست و تصریح کرد: این کارگروه موظف است اجرای این بخش از برنامه را نیز با دقت، جدیت و فوریت پیگیری کند تا فعالیت تولیدکنندگان، به ویژه واحدهای کوچک اقتصادی معطل تامین نقدینگی نماند.
آقای پزشکیان در ادامه با تاکید بر اینکه اجرای موفق این طرح در گرو همکاری و همدلی سه ضلع، دولت، مردم و فعالان اقتصادی است، گفت: نه مردم و نه فعالان اقتصادی نباید احساس کنند که دولت آنها را در اجرای این طرح تنها گذاشته و از آنان حمایت نمیکند. اجرای این طرح یکی از موثرترین اقدامات در اجرای عدالت در جامعه است و هیچگونه تقصیر و قصوری در مسیر اجرای آن از هیچکس پذیرفته نیست.
رئیس جمهور ادامه داد: هر گونه مشکلی در مسیر اجرای طرح باید به سرعت رصد شده و مورد رسیدگی قرار گیرد. وضعیتی که امروز در برخی مناطق وجود دارد، پذیرفتنی نیست، باید بنشینیم و دغدغههای مردم را بشنویم و برای رفع آنها اقدام کنیم. وضع قیمت ارز هم باید مدیریت شود.
آقای پزشکیان همچنین بر برخورد جدی و قاطع با عوامل احتکار و گرانفروشی تاکید کرد و افزود: هر واحدی که مرتکب تخلف در توزیع و فروش کالا با قیمت مصوب شد، باید بلافاصله و بدون هیچ مماشاتی از شبکه توزیع و فروش کنار گذاشته شده و برخورد مناسب نیز با او صورت گیرد.
رئیس جمهور بر ضرورت اطلاعرسانی گسترده و جامع درباره جزئیات اجرای طرح و به ویژه قیمتهای مصوب به همه مناطق کشور از جمله مناطق کوچک و دوردست تاکید و تصریح کرد: تولید محتوای خبری و اطلاعرسانی درباره این رویداد مهم و عدالتمحور موضوعی بسیار مهم است، اما از آن مهمتر کیفیت پوشش این اطلاعرسانی و رسیدن آن به دورترین نقاط و کانونهای جمعیتی است. بسیار مهم است که همه مردم، با محصولات و محتواهای خبری مناسب از اهمیت و آثار این طرح در اجرای عدالت و رفع رانت و فساد مطلع شوند و متقابلا صدا، نظر و مطالبات مردم نیز به دولت منعکس شود.
آقای پزشکیان، ساماندهی شبکه تامین و توزیع کالا را از دیگر آثار و دستاوردهای اجرای صحیح این طرح برشمرد و گفت: موفقیت اجرای این طرح در گرو آن است که مشخص باشد کالا به چه شکل و از طریق کدام عوامل تامین و توزیع میشود و آیا به شکل صحیح و به مقدار کافی به دست مصرفکنندگان واقعی میرسد یا خیر! به دقت مراقبت کنید که کالاهای مشمول طرح و حتی دیگر کالاهای معیشتی از شبکه توزیع رسمی خارج نشده و احیانا با تقلب و دستکاری در کیفیت و با قیمتهای بالاتر به مردم فروخته نشود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در ضمن ساماندهی شبکه توزیع، میتوان عادات غلط موجود در رژیم غذایی مردم را نیز اصلاح کرد. به عنوان مثال میتوان یارانهها را بیشتر به سوی مواد غذایی سالمتر هدایت کرد. برای مردم تشریح کنید که این اقدام نه به معنای حذف ارز ترجیحی، بلکه به معنای اصلاح شیوه تخصیص ارز ترجیحی و توزیع یارانههای آن در بین صاحبان واقعی این منابع است.
آقای پزشکیان همچنین بر تسریع در ترخیص و انتقال کالاهای اساسی و معیشتی موجود در بنادر کشور تاکید کرد و اظهار داشت: با ایجاد هماهنگیهای لازم بین دستگاههای مسئول اجازه معطلی کالا در بنادر را ندهید و کالاها را از همان بنادر به مقاصد نهایی ارسال کنید.
رئیس جمهور بر اولویتبندی دقیق و جدی در تخصیص منابع ارزی کشور تاکید و تصریح کرد: اجرای این طرح یک کار ویژه و خود این کارگروه نیز کارگروهی ویژه با اختیارات متناسب است. تصمیمات مقتضی را به سرعت اتخاذ و اجرای آنها را دنبال کنید. بنده نیز کاملا در دسترس و آماده کمک به رفع هر مشکل احتمالی هستم.
آقای پزشکیان همچنین در بخش دیگری از این نشست دستور داد که در صورت اضطرار برای قطع برق و گاز صنایع، واحدهای تولیدی کالاهای اساسی و معیشتی از این اضطرار معاف بوده و به هیچ وجه برق و گاز آنها قطع نشود.
رئیس جمهور در پایان سخنان خود با قدردانی از همه تلاشها و زحمات دستاندرکاران اجرای این طرح گفت: امیدوارم این جراحی بزرگ و اساسی با مشارکت مردم، تولیدکنندگان و بخش اجرایی و سیاستگذار با موفقیت به پیش برود و بتوانیم خدمتی شایسته به مردم در حذف رانت، قاچاق و فساد و اجرای عدالت ارائه کنیم.
در این جلسه که رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای کشور و دادگستری، نماینده قوه قضائیه، نماینده سازمان صدا و سیما و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی نیز حضور داشتند، وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی گزارشهای جداگانهای درباره عملکرد دستگاههای تحت مدیریت خود در اجرای آییننامه مزبور، میزان پیشرفت برنامههای حمایتی و اقدامات انجامشده برای حفظ ثبات بازار و تقویت امنیت غذایی کشور ارائه کردند.
تصمیمگیری در سه حوزه فرآیند اجرا و تسهیلگری در زمینه واریز یارانه به حساب سرپرستان خانوار، حمایت از خانوارها در قالب تسریع در فرآیند تامین و توزیع کالاهای اساسی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با کمترین آثار تورمی، تدوین و تصویب بسته حمایت از بنگاههای اقتصادی متاثر از سیاست جدید ارزی، محور اصلی جلسات این کارگروه است.
در این نشست همچنین نماینده قوه قضائیه و شهردار تهران نیز ضمن ارائه گزارشهایی از اقدامات دستگاههای متبوع خود در زمینه اجرای این طرح، بر آمادگی برای همکاری در ادامه اجرا تاکید کردند.