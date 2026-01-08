به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، پارسائیان مسئول تربیت بدنی سپاه الغدیر استان یزد، با اشاره به آغاز این جشنواره گفت: هفتصد نفر از کارکنان وظیفه سپاه از سراسر کشور در ده رشته ورزشی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی افزود: این مسابقات تا ۱۹ دی‌ماه در یزد ادامه خواهد داشت و نفرات برتر جواز حضور در مسابقات قهرمانی نیرو‌های مسلح کشور را کسب خواهند کرد.

سید یوسف مولایی معاون تربیت و آموزش و فرهنگ پاسداری سپاه پاسداران، هدف از برگزاری این مسابقات را تقویت نشاط، روحیه، نیروی اراده و استعداد یابی سربازان و کادر وظیفه عنوان کرد و گفت: توسعه گفتمان ورزشی و ایجاد انگیزه بین کارکنان وظیفه از دیگر اهداف این برنامه است.

مولایی نیز با اشاره به سابقه برگزاری جشنواره افزود: این مسابقات سومین دوره خود را پشت سر می‌گذارد و با استقبال گسترده سربازان از سراسر کشور برگزار می‌شود.