حمید هنرجو، شاعر کشورمان، شعری با عنوان "این بوم و بر" سروده است.
این بوم و بر...
به فرزندت بگو این بوم و بر ویران نخواهد شد / بگو گرگ دغل، پیروز بر شیران نخواهد شد
بگو از دودمان ظلم، آثاری نمی ماند / بگو این خاک از خورشید، روگردان نخواهد شد
مترسک های بی بنیان! طبس را یادتان باشد! / شبیخون ملخ ها مانع توفان نخواهد شد
بخوانید ای پلیدان شرح حال ملت ما را که دیو و دد، / حریف رستم دستان نخواهد شد
هجوم کوسه ها از هیبت دریا نمی کاهد / تلاطم، هم نبرد مرد کشتیبان نخواهد شد
خدا تکلیف ما را در صراط عشق، روشن کرد/ حقیقت پشت ابر فتنه ها پنهان نخواهد شد
فریب خدعه و نیرنگ شیطان را نباید خورد... / که می دانیم شیطان است او، انسان نخواهد شد
بگو پایان مأموریت عشاق، معراج است / قبایی جز شهادت بر تن خوبان نخواهد شد.