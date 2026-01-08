حمید هنرجو، شاعر کشورمان، شعری با عنوان "این بوم و بر" سروده است.

این بوم و بر...

به فرزندت بگو این بوم و بر ویران نخواهد شد / بگو گرگ دغل، پیروز بر شیران نخواهد شد

بگو از دودمان ظلم، آثاری نمی ماند / بگو این خاک از خورشید، روگردان نخواهد شد

مترسک های بی بنیان! طبس را یادتان باشد! / شبیخون ملخ ها مانع توفان نخواهد شد

بخوانید ای پلیدان شرح حال ملت ما را که دیو و دد، / حریف رستم دستان نخواهد شد

هجوم کوسه ها از هیبت دریا نمی کاهد / تلاطم، هم نبرد مرد کشتیبان نخواهد شد

خدا تکلیف ما را در صراط عشق، روشن کرد/ حقیقت پشت ابر فتنه ها پنهان نخواهد شد

فریب خدعه و نیرنگ شیطان را نباید خورد... / که می دانیم شیطان است او، انسان نخواهد شد

بگو پایان مأموریت عشاق، معراج است / قبایی جز شهادت بر تن خوبان نخواهد شد.