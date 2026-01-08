نائب‌رئیس کمیسون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح ساختار این وزارتخانه تأکید کرد: چابک‌سازی واقعی زمانی محقق می‌شود که آثار آن در بهبود عملکرد، ارتقای خدمات در حوزه مسکن و حمل‌ونقل و افزایش رضایتمندی مردم به‌صورت ملموس دیده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نائب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به گام وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح ساختار این وزارتخانه گفت: این اقدام در چارچوب تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و با هدف چابک‌سازی، افزایش کارآمدی و ارتقای اثربخشی وظایف وزارتخانه تدوین شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس افزود: در برنامه هفتم توسعه، موضوع کوچک‌سازی و اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی مورد تأکید قرار گرفته و وزارتخانه‌ها موظف به ورود جدی به این حوزه هستند. بدون تردید، ساختار مناسب می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای عملکرد ایفا کند، اما این اصلاحات باید مبتنی بر واقعیت‌ها و بررسی‌های کارشناسی باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی گزارشی از کلیات اصلاح ساختار به کمیسیون عمران مجلس ارائه کرده و این اصلاحات با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی انجام شده است. با این حال، میزان اثرگذاری واقعی این تغییرات در عمل، موضوعی است که باید در فرآیند اجرا ارزیابی دقیق شود.

عباس صوفی تصریح کرد: اما نکته‌ای که حتما باید به آن توجه کرد این است که اصلاح ساختار باید کاملاً در قالب اهداف برنامه هفتم پیشرفت و چشم‌انداز‌های تعیین‌شده در حوزه مسکن، راه و حمل‌ونقل انجام شود. چابک‌سازی به معنای صرفاً کاهش نیروی انسانی یا حذف چند ساختمان و واحد اداری نیست، بلکه باید منجر به بهبود ملموس عملکرد وزارتخانه شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس خاطرنشان کرد: آثار واقعی چابک‌سازی باید در حوزه‌هایی مانند تسهیل فرایند ساخت و واگذاری مسکن، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ارتقای وضع حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی و در نهایت افزایش رضایتمندی مردم نمایان شود. اگر این اصلاحات چنین خروجی‌هایی نداشته باشد، نمی‌توان آن را چابک‌سازی واقعی دانست.

نائب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی، مانند سایر وزارتخانه‌های بزرگ و ساختارمند، باید با اصلاحات اصولی و هدفمند، به سمت افزایش بهره‌وری حرکت کند تا مردم آثار این تغییرات را در زندگی روزمره خود احساس کنند.