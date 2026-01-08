مردم ایلام امروز در مراسم تشییع شهید مدافع امنیت نیروی انتظامی با حضور گسترده و یکپارچه خود برای آن شهید والامقام و نظام اسلامی، سنگ تمام گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ پیکر پاک شهید مدافع امنیت نیروی انتظامی استان ایلام با حضور گسترده مردم وفادار و قدرشناس ایلام از میدان شهید کشوری ایلام به سمت گلزار شهدای صالح‌آباد تشییع شد.

در این مراسم که همه قشر‌ها و صنوف با وجود مشکلات موجود جامعه وجود داشت؛ همه یک چیز را به دنیا نشان داد و آن چیزی نبود؛ جز وفاداری به آرمان‌های انقلاب و اجازه دخالت ندادن به بیگانگان برای تعیین سرنوشتشان...

در مراسم تشییع این شهید گرانقدر، قدم‌ها استوار بود و چهره‌ها مصمم؛ استواری‌ای که از پشت چهره‌های مغموم وداع با فرزند جان برکف این آب و خاک به خوبی نمایان بود.

شهید گرانقدر، احسان آقاجانی عصر روز ۱۶ دی ماه جاری در شهرستان ملکشاهی با شلیک گلوله از سوی اغتشاشگران به فیض عظیم شهادت نائل آمد.