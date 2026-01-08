راهپیمایی خودجوش مردم ولایتمدار و بصیر سراسر خوزستان فردا بعد از نماز جمعه در محکومیت اغتشاشات اخیر و لبیک به رهبر معظم انقلاب در اهواز برگزار می‌شود.

