۱۲۰ محله مشهد، آماده واگذاری سرویسهای پیشرفته فیبر نوری
۱۲۰ محله مشهد آماده واگذاری سرویسهای پیشرفته فیبر نوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
مدیر مخابرات منطقه خراسان رضوی گفت: بیش از ۴۰۰ کیلومتر حفاری مگا پروژه fttx در قالب «طرح ملی گذر از مس به فیبرنوری» در سطح مشهد انجام شده است.
حسن آذری افزود: تحول در زیرساختهای ارتباطی مشهد با هدف ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی به نیازهای روز افزون کاربران، مستلزم عبور از فناوریهای سنتی است و این طرح ملی نقطه عطفی در مسیر نوسازی زیرساختهای ارتباطی و ورود به عصر جدید ارتباطات پرسرعت به شمار میرود.
وی با اشاره به خدمات این طرح برای مردم مشهد، گفت: به دلیل وجود بارگاه ملکوتی رضوی، مشهد دارای جایگاه ویژهای است و این طرح گامی بزرگ در بهبود چشمگیر سرعت و پهنای باند اینترنت در مشهد است.
مدیر مخابرات منطقه خراسان رضوی اضافه کرد: فیبرنوری همچنین موجب توسعه اقتصادی کسب و کارهای هوشمند میشود و زیربنای اقتصاد دیجیتال را فراهم میکند.
آذری با اشاره به دیگر مزایای اجرای این طرح، افزود: ایجاد زیرساختهای لازم برای شهر هوشمند مانند خانههای هوشمند، حمل و نقل هوشمند، شبکه آب و برق هوشمند و همچنین اتصال مدارس، موسسات آموزشی، شبکه بهداشت و سلامت به شبکه ملی اطلاعات، از دیگر مزایای اجرای طرحهاست.
وی با بیان اینکه تا پایان سال ۱۴۰۵، همه محلات مشهد زیرپوشش شبکه فیبرنوری قرار میگیرند، اظهار کرد: میزان سرمایهگذاری شرکت مخابرات ایران در زیرساختهای ارتباطی مشهد، پنج هزار میلیار تومان است که شامل مگا پروژه fttx، توسعه مراکز دیتاسنتر و افزایش ظرفیت شبکه انتقال خراسان رضوی بوده که این میزان سرمایهگذاری در تاریخ مخابرات استان بی سابقه است.
آذری در پایان اضافه کرد: اجرای این طرح با اتکا به منابع داخلی و حاصل بهینه سازی شبکه کابلی و مولدسازی داراییهای شرکت مخابرات است.