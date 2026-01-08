به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیر کل آموزش و پرورش گلستان در گنبدکاووس گفت : این مدرسه را محمد طاهری خیر گنبدی با هزینه ی ۱۹ ميليارد تومان به صورت تمام خیری بنا کرده است.

قدرت اله نظری افزود :با ساخت این مدرسه حالا دانش آموزان روستای پلی حاجی علاوه بر دارا بودن مقطع ابتدایی می‌توانند دوره متوسطه ی اول را هم در روستای خودشان باشند .

وی گفت : این مدرسه یک‌هزار و ۴۰ متر مساحت دارد و به نام مادر خیر به نام مدرسه ی قربان سلطان ارازی بنا شده است.

نظری افزود : ۱۳۳ مدرسه با مشارکت خيران و سازمان تجهیز و نوسازی مدارس قرار است در گلستان احداث شود و سهم گنبدکاووس از این تعداد یازده مدرسه بود که تا کنون شش مدرسه به پایان رسیده است.

وی از تکمیل پنج طرح باقی مانده مدرسه سازی گنبدکاووس تا انتهای امسال و مهر سال آینده خبر داد.



