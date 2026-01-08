مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی اعلام کرد؛ قانون ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی هیچ تغییری نکرده و با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن آشتیانی، ادعا‌های مطرح شده را در برخی از تبلیغات فضای مجازی مبنی بر اینکه بر اساس یک قانون جدید، امکان تغییر کاربری اراضی کشاورزی فراهم شده است، بی اساس خواند و تصریح کرد: هیچ تغییری در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که در سال ۸۵ تصویب شده است، رخ نداده و طبق قانون، تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است.

مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی با تاکید بر اینکه مردم نباید فریب تبلیغات افراد سودجو را بخورند، افزود: تمام فعالیت‌ها در اراضی کشاورزی باید با مجوز صورت گیرد و افرادی که قصد ساخت و ساز در اراضی کشاورزی دارند، می‌توانند برای دریافت استعلام از وضع زمین به مدیریت‌های جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها مراجعه کنند.

آشتیانی با بیان اینکه معاف شدن برخی از فعالیت‌های گردشگری مانند دهکده‌های سلامت از پرداخت عوارض به معنی آزاد شدن ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها نیست، تصریح کرد: تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی ممنوع است و سازمان امور اراضی کشور با تمام توان از اراضی کشاورزی محافظت می‌کند.

مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی گفت: مردم می‌توانند تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به سامانه ۱۳۱ اطلاع دهند تا همکاران ما آن را پیگیری کرده و با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز برخورد کنند.