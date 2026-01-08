پخش زنده
امروز: -
برگزیدگان قسمتهای دوم و سوم مسابقه «ستارههای محفل» ویژه کودکان و نوجوانان که با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان صدا و سیما برگزار میشود، معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آثار ارسالی شرکتکنندگان همزمان با پخش قسمت دوم برنامه «محفل ستارهها» با موضوع «اسراف» و قسمت سوم با موضوع «نعمتهای الهی» مورد داوری قرار گرفت و برگزیدگان این دو بخش مشخص شدند.
کودکان و نوجوانان شرکتکننده در این مسابقه، آثار خود را متناسب با موضوع هر قسمت در قالبهای دلنوشته، نقاشی، فایل صوتی و ویدئویی از طریق پیامرسان «شاد» و پرتال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارسال کردهاند که پس از بررسی و ارزیابی، آثار برتر انتخاب و معرفی شدند.
مسابقه «ستارههای محفل» همزمان با پخش برنامه «محفل ستارهها» از شبکههای نهال و سه سیما ادامه دارد و اسامی برگزیدگان هر بخش، بهصورت مرحلهای و همزمان با پخش قسمتهای مختلف این برنامه اعلام خواهد شد.