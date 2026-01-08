پخش زنده
به مناسبت دهه مقاومت و در آستانه برگزاری رزمایش جهادگران فاطمی ۵، دو سری جهیزیه در آستانه اشرفیه به نیازمندان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، به مناسبت دهه مقاومت و در آستانه برگزاری رزمایش جهادگران فاطمی ۵، بسیج سازندگی ناحیه آستانهاشرفیه در اقدامی خداپسندانه، نسبت به تهیه و توزیع دو سری جهیزیه کامل به منظور حمایت از نوعروسان نیازمند این شهرستان اقدام کرد.
هر سری از این جهیزیهها شامل اقلام ضروری زندگی از جمله یخچال، اجاق گاز خوراکپزی، جاروبرقی، تلویزیون و ماشین لباسشویی بوده که ارزش تقریبی هر سری ۱۵۰ میلیون تومان برآورد میشود.
این اقدام در راستای ترویج فرهنگ همدلی، حمایت از اقشار کمبرخوردار و تسهیل امر ازدواج جوانان و با مشارکت جهادگران بسیجی انجام شده است.