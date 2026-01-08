برگزاری جشنواره صالحین و جشن چلچراغ آیهها در یاسوج
در مراسمی با عنوان چلچراغ آیهها از فعالان قرآنی و تربیتی بسیج استان کهگیلویه و بویراحمد قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول تعلیم و تربیت سپاه فتح استان، گفت: در این برنامه از برگزیدگان مسابقات قرآنی بسیج در سال جاری و همچنین متولیان برگزاری حلقههای صالحین تجلیل به عمل آمد
حجتالاسلام سید امین رسالتی افزود: در هر یک از بخشهای مسابقات قرآنی و حلقههای صالحین از حدود ۱۵۰ نفر از فعالان و برترینها تقدیر شد که این امر در راستای ترویج فرهنگ قرآنی و تقویت فعالیتهای تربیتی و اعتقادی در مجموعه بسیج انجام گرفت
حجتالاسلام رسالتی هدف از برگزاری این جشنوارهها را ارتقای سطح معرفتی، انس با قرآن کریم و تقویت جریان تربیت دینی در بین اقشار مختلف عنوان کرد.