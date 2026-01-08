در مراسمی با عنوان چلچراغ آیه‌ها از فعالان قرآنی و تربیتی بسیج استان کهگیلویه و بویراحمد قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول تعلیم و تربیت سپاه فتح استان، گفت: در این برنامه از برگزیدگان مسابقات قرآنی بسیج در سال جاری و همچنین متولیان برگزاری حلقه‌های صالحین تجلیل به عمل آمد

حجت‌الاسلام سید امین رسالتی افزود: در هر یک از بخش‌های مسابقات قرآنی و حلقه‌های صالحین از حدود ۱۵۰ نفر از فعالان و برترین‌ها تقدیر شد که این امر در راستای ترویج فرهنگ قرآنی و تقویت فعالیت‌های تربیتی و اعتقادی در مجموعه بسیج انجام گرفت