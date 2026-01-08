



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس ، جزئیات نحوه برگزاری و تغییر زمان‌بندی امتحانات پایانی نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی فارس اعلام شد :

امتحانات از روز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴، مطابق برنامه اعلام شده در کارت‌های ورود به جلسه دانشجویان، به صورت ترکیبی (مجازی و حضوری) برگزار خواهد شد.

امتحانات روز‌های ۱۶ تا ۱۹ دی‌ماه، به ترتیب در تاریخ‌های ۷ تا ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ انجام خواهد پذیرفت.

دروس عملی و کارگاهی تمامی رشته‌ها به صورت حضوری می‌باشد.

دروس تخصصی رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی به صورت حضوری و از روز سه شنبه ۲۳ دی ماه، طبق برنامه زمانبندی مندرج در کارت امتحانات آغاز خواهد شد.

تاریخ جدیدِ برگزاری امتحاناتِ ۲۰ تا ۲۲ دی مربوط به رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی توسط واحد‌های دانشگاهی اطلاع رسانی می‌شود.

دروس عمومی رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی به صورت برخط در سامانه وادانا برگزار می‌شود.

دروس رشته‌های غیرپزشکی به صورت برخط در سامانه وادانا برگزار می‌شود.