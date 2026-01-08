به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا از نیویورک، ترامپ در پیامی از قتل این زن جوان به دست ماموران فدرال اداره مهاجرت آمریکا حمایت کرد، این زن را یک آشوبگر خواند و قتل او را دفاع مشروع پلیس از خود دانست. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_55734333"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5682901/55734333?width=600&height=350"></script></div>

در بخشی از پیام ترامپ آمده است: زنی که فریاد می‌زد و خودرو را می راند، مسلماً یک آشوبگر حرفه‌ای بود که مقاومت می کرد افسر اداره مهاجرت در دفاع از خود به او شلیک کرده است. ما از مأموران اجرای قانون خود پشتیبانی می کنیم.

قتل این زن جوان و به دنبال آن حمایت ترامپ از آن، باعث شد بالاگرفتن واکنش های منفی و اعتراضات در این شهر شد. معترضان به ماموران حمله کردند و با سرکوب و تیر اندازی مستقیم پلیس روبرو شدند.

خبرنگار تلویزیون سی بی اس امریکا در این باره اینگونه گزارش داد: بعد از کشته شدن این زن جوان، این شهر گرفتار هرج و مرج شد و هنوز هم اعتراضات ادامه دارد. صدها معترض خشمگین اینجا بر ضد دولت شعار دادند و ماموران آنها را سرکوب کردند.

مردم خشمگین این شهر آمریکا، پرچم آمریکا را به آتش کشیدند و خروج نیروهای سرکوب اعزامی از سوی واشنگتن را خواستار شدند.

جاکوب فرِی شهردار مینیاپولیس هم در این باره گفت: من یک پیام برای اداره مهاجرت دارم، بروید گم شوید از مینیاپولیس. شما برخلاف دلیل اعلام شده برای حضورتان و دقیقا برعکس عمل می کنید. ما می دانیم که دستور کار دولت ترامپ، ایجاد هرج و مرج است. خون این کسی که امروز اینجا کشته شد بر عهده توست.