مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: ادامه فعالیت زباله‌سوز نوشهر تنها در صورت مهار آلودگی هوا و مدیریت شیرابه مطابق استاندارد‌های سازمان محیط زیست امکان‌پذیر است و در غیر این صورت این واحد تعطیل خواهد شد.

محمدرضا کنعانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به مشکلات زیست‌محیطی زباله‌سوز نوشهر گفت: همه پیگیری‌های اداری و قضایی در بالاترین سطح استان انجام شده و آخرین مهلت تعیین‌شده برای رفع نواقص زیست‌محیطی این مجموعه اول بهمن است.

وی تأکید کرد: استمرار فعالیت زباله‌سوز نوشهر منوط به رعایت کامل استاندارد‌های خروجی هوا و فاضلاب بوده و در صورت انطباق نداشتن با ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست، ادامه فعالیت آن به هیچ وجه امکان‌پذیر نخواهد بود.

کنعانی با اشاره به شرایط خاص مازندران در مدیریت پسماند‌ها افزود: تمرکز حدود ۷۰ درصد جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی استان در ۳۰ درصد از پهنه جلگه‌ای، ظرفیت سرزمینی را برای دفع زباله به شدت کاهش داده و عملاً استان با یک کلانشهر پیوسته مواجه است که جانمایی محل‌های جدید دفع پسماند را با چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی جدی روبه‌رو کرده است.

وی گفت: راهبرد استان مازندران، ایجاد مکان‌های جدید دفع زباله نیست و مدیریت پسماند در قالب ۸ پهنه مصوب دنبال می‌شود؛ سایر مراکز دفع باید تعطیل شده و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بهسازی و فعال‌سازی زیرساخت‌های موجود هدایت شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ اشاره کرد و گفت: هم‌زمان با آغاز این طرح در ۲۰ شهر، تفکیک زباله از مبدأ در هزار و ۴۷۳ روستای استان در حال اجراست و هدف اصلی، نهادینه‌سازی فرهنگ کاهش مصرف، تفکیک و تولید کمپوست با اتکا به ظرفیت‌های محلی است.



