نام و خاطرات شهید احمد کاظمی در بسیاری از آثار فرهنگی و هنری هشت سال دفاع مقدس می درخشد و زینت بخش کتابها شده است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تاکنون فرمانده شهید احمد کاظمی در منابع مختلف اسناد و آثار دفاع مقدس، به‌ ویژه خاطرات فرماندهان و یارانش، حضور پررنگی داشته است.

نویسندگانی که با تلاش‌های بی وقفه سردار احمد کاظمی در دفاع از ایران اسلامی، انگیزه نوشتن گرفته اند و در بسیاری از آثار خود مرتبط با دفاع مقدس به‌صورت ضمنی یا فصلی به او پرداخته‌اند.

کتاب‌های "پایی که جا ماند" نوشته سید ناصر حسینی‌پور، "احمد کاظمی" (مجموعه فرماندهان سپاه) نوشته مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و دو کتاب "پرواز تا بی‌نهایت" و "به وسعت آسمان" به قلم رضا پورضرغام درباره زندگی‌نامه شهید احمد کاظمی است و به تازگی محمد صادق درویشی در کتاب "بیا تماشا کن" که ۱۱ آذر ۱۴۰۴ رونمایی شد نام کتاب را برگرفته از جملاتی از شهید مهدی باکری در نظر گرفته که آخرین گفت‌و‌گو‌های او قبل از شهادتش با شهید کاظمی، بوده است.

شهید احمد کاظمی یار صادق و راستین سرداران شهید باکری، زین‌الدین، خرازی، همت، بقایی و سلیمانی بود و تمام وجود خود را وقف حضور در جبهه‌های نبرد کرد.

وی در بیشتر عملیات‌ها و نبرد‌های مهم برای بیرون راندن دشمن از خاک پاک میهن حضوری فعال و تأثیرگذار داشت و کم‌تر عملیاتی را می‌توان نام برد که نام حاج احمد در حماسه آن ثبت نشده باشد.

فرماندهی شهید کاظمی و همرزمان شهیدش نقش مؤثری در موفقیت عملیات‌های «بیت‌المقدس ۱، فتح‌المبین ۲، رمضان ۳، والفجر ۸، کربلای ۵ و ...» داشته است و بار‌ها طعم تلخ شکست را بر کام صدام و لشکریانش ریخت.

حاج احمد در طول جنگ هشت ساله بار‌ها تا مرز شهادت پیش رفت.

این سردار شهید، در کنار مزار شهید حسین خرازی در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.