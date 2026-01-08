به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر فتحی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تبعات آزادسازی قیمت ارز بر فعالیت واردکنندگان نهاده‌های دامی و واحد‌های تولیدی صنعت دام و طیور تصریح کرد: هم در مصوبه دولت و هم در بررسی‌های کمیته‌های تخصصی، موضوع تامین سرمایه در گردش این واحد‌ها مورد توجه قرار گرفته و تمهیداتی اندیشیده شده است.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت خوراک دام پس از حذف ارز ترجیحی، مقرر شده که تسهیلاتی از طریق بانک کشاورزی و سایر بانک‌ها در اختیار دامداران و مرغداران قرار گیرد تا سرمایه در گردش آنها تامین شود.

معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از توافق بانک مرکزی با پرداخت تسهیلات به واحد‌های تولیدی دام و طیور خبر داد و افزود: در جلسه مسئولان بانک مرکزی و بانک کشاورزی ساز و کار پرداخت آماده شده و در یکی دو روزه آینده اجرایی می‌شود.