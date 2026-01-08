به گزارش خبرگزاری صداوسبمای مرکز کرمان احمد عرب بنی‌اسد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان، اظهار داشت :در این عملیات، با همکاری اداره اطلاعات و بازرسی‌های صمت، مقادیر قابل توجهی برنج و روغن تنظیم بازار که به صورت غیرقانونی دپو شده بود، کشف و توقیف گردید.

وی افزود: "برآورد ارزش این محموله بیش از ۳۷ میلیارد ریال بوده و پرونده واحد متخلف با هدف رسیدگی فوری به تعزیرات حکومتی ارسال شده است."

عرب بنی‌اسد بر اهمیت نظارت بر بازار تأکید کرده و خاطرنشان کرد که "هرگونه احتکار و خروج کالا از شبکه رسمی توزیع، با برخورد جدی نهادهای نظارتی روبرو خواهد شد."

این اقدام یادآور اهمیت تأمین کالاهای اساسی برای مردم و جلوگیری از اختلال در توزیع است.

---

!