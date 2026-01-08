پخش زنده
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از پروژههای مرمت بازار سنتی، برج و باروهای تاریخی و موزه بزرگ یزد بازدید کرد و با تأکید بر ضرورت تکمیل طرحها و توسعه زیرساختهای گردشگری، قول تأمین اعتبار و تسهیلات لازم را داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بازدید وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از پروژههای مرمت و بهسازی بافت تاریخی یزد شامل بازار سنتی، طرح موزه بزرگ یزد، مرمت و احیای برج و بارو و حصار تاریخی، مرمت آرایههای سید رکنالدین و چند طرح مرتبط دیگر انجام شد. این پروژهها تاکنون با پیشرفت ۶۵ درصدی و هزینهای بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان در حال اجرا هستند.
دو طرح دیگر در حوزه سرمایهگذاری گردشگری با اعتباری حدود ۹ همت نیز در استان یزد در دست اجراست که پیشرفت آنها به حدود ۴۰ درصد رسیده است.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضمن بازدید از این طرحها، قول تأمین اعتبار لازم برای تکمیل پروژههای مرمت و بهسازی و اعطای تسهیلات برای طرحهای سرمایهگذاری گردشگری را داد.
صالحی امیری، یزد را استانی با ظرفیتهای بالا در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی دانست و گفت: «شهر جهانی یزد یکی از شهرهای مثلث گردشگری کشور است و برای توسعه زیرساختهای مرتبط با این حوزه نیاز به تلاش جدیتر داریم.»
وی افزود: «یزد خورشید درخشانی است که جهانیان باید از نور آن بهرهمند شوند. این استان هنوز ظرفیتهای ناشناخته زیادی دارد که باید به درستی معرفی شوند و مسئولان باید آثار، فرهنگ، سنتها و صنایع دستی یزد را در مدارس و دانشگاهها به مردم معرفی کنند تا همگان از این ظرفیتها آگاه شوند.»