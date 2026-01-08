شرکت مادرتخصصی توانیر و همه شرکت‌های زیرمجموعه آن، گواهی سامانه «سماب» را دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل روابط عمومی شرکت توانیر، این شرکت در سه‌ماه سوم سال ۱۴۰۴ توانست نسبت به اخذ گواهی سامانه «سماب» در شرکت مادرتخصصی توانیر و تمامی شرکت‌های زیرمجموعه خود شامل ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق، ۱۶ شرکت برق منطقه‌ای، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت مادرتخصصی توانیر اقدام کرد.

لازم به ذکر است این سامانه زیرنظر وزارت امور و اقتصاد و دارایی و به منظور ثبت اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای غیرعمومی دولتی است.