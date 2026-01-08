پخش زنده
امروز: -
هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری در خصوص فعالیت سامانه بارشی در استان هشدار زرد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل هواشناسی استان گفت: با ورود سامانه بارشی از پس فردا در استان بارش برف و باران، رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید، در ارتفاعات و نواحی کوهستانی کولاک برف انتظار میرود.
معصومه نوروزی افزود: اختلال در تردد و لغزندگی جاده ها، آبگرفتگی معابر، احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و سیلابی شدن مسیلها، ریزش سنگ در جاده ها، صاعقه، مخاطرات ناشی از وزش باد و کاهش دید در جادهها از پیامدهای این سامانه بارشی است.
وی به پرهیز از سفرهای غیر ضروری و احتیاط در تردد جادهای، توقف فعالیتهای کوهنوردی، به همراه داشتن تجهیزات زمستانی در هنگام عبور از جادهها و نواحی سردسیر کوهستانی تاکید کرد.