به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل هواشناسی استان گفت: با ورود سامانه بارشی از پس فردا در استان بارش برف و باران، رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید، در ارتفاعات و نواحی کوهستانی کولاک برف انتظار می‌رود.

معصومه نوروزی افزود: اختلال در تردد و لغزندگی جاده ها، آبگرفتگی معابر، احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها، ریزش سنگ در جاده ها، صاعقه، مخاطرات ناشی از وزش باد و کاهش دید در جاده‌ها از پیامد‌های این سامانه بارشی است.

وی به پرهیز از سفر‌های غیر ضروری و احتیاط در تردد جاده‌ای، توقف فعالیت‌های کوهنوردی، به همراه داشتن تجهیزات زمستانی در هنگام عبور از جاده‌ها و نواحی سردسیر کوهستانی تاکید کرد.