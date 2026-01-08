پس از وقفهای ۱۳ ساله، روند بازگشایی پروازهای مستقیم میان پاکستان و بنگلادش وارد مرحله تازهای شده و شرکت هواپیمایی ملی بنگلادش برنامه پروازهای مستقیم به مقصد کراچی را اعلام کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از خبرگزاری جیو نیوز، بر اساس اطلاعات منتشر شده، نخستین پرواز مستقیم شرکت هواپیمایی ملی بنگلادش از داکا به کراچی قرار است ۲۹ ژانویه برابر با ۹ بهمن انجام شود.
در مرحله نخست، این شرکت هواپیمایی هفتهای دو پرواز مستقیم میان داکا و کراچی برقرار خواهد کرد، پیش از این آخرین پرواز مستقیم بنگلادش به کراچی در سال ۲۰۱۲ انجام شده بود. شرکت هواپیمایی ملی بنگلادش فروش بلیت این مسیر را آغاز کرده و به گفته آژانسهای مسافرتی، با آغاز ثبتنام تمام صندلیهای پروازهای ابتدایی در مدت چند ساعت به فروش رسید. فعالان حوزه گردشگری میگویند از سرگیری ارتباط هوایی مستقیم، با استقبال و اشتیاق مردم دو کشور روبهرو شده است. یادآور میشود، سازمان هواپیمایی کشوری پاکستان چند روز پیش و بر پایه دستور دولت، مجوز برقراری پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی ملی بنگلادش به کراچی را صادر کرده بود. همچنین ماه گذشته میان شرکت هواپیمایی پاکستان و شرکت هواپیمایی ملی بنگلادش، توافقی برای جابهجایی بار هوایی به امضا رسیده است، اقدامی که نشانه گسترش همکاریهای هوایی میان دو کشور ارزیابی میشود.