به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا از اسلام آباد به نقل از خبرگزاری جیو نیوز، بر اساس اطلاعات منتشر شده، نخستین پرواز مستقیم شرکت هواپیمایی ملی بنگلادش از داکا به کراچی قرار است ۲۹ ژانویه برابر با ۹ بهمن انجام شود.

در مرحله نخست، این شرکت هواپیمایی هفته‌ای دو پرواز مستقیم میان داکا و کراچی برقرار خواهد کرد، پیش از این آخرین پرواز مستقیم بنگلادش به کراچی در سال ۲۰۱۲ انجام شده بود.

شرکت هواپیمایی ملی بنگلادش فروش بلیت این مسیر را آغاز کرده و به گفته آژانس‌های مسافرتی، با آغاز ثبت‌نام تمام صندلی‌های پروازهای ابتدایی در مدت چند ساعت به فروش رسید.

فعالان حوزه گردشگری می‌گویند از سرگیری ارتباط هوایی مستقیم، با استقبال و اشتیاق مردم دو کشور روبه‌رو شده است.

یادآور می‌شود، سازمان هواپیمایی کشوری پاکستان چند روز پیش و بر پایه دستور دولت، مجوز برقراری پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی ملی بنگلادش به کراچی را صادر کرده بود.

همچنین ماه گذشته میان شرکت هواپیمایی پاکستان و شرکت هواپیمایی ملی بنگلادش، توافقی برای جابه‌جایی بار هوایی به امضا رسیده است، اقدامی که نشانه گسترش همکاری‌های هوایی میان دو کشور ارزیابی می‌شود.