براساس گزارش «پیمایش یکپارچه اقتصادی خانوار» که به تازگی منتشر شده است، گرسنگی و کمبود مواد غذایی در پاکستان از یک معضل معیشتی فراتر رفته و به وضعیت اضطراری ملی نزدیک می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از روزنامه جنگ، بر اساس این گزارش، از هر چهار شهروند پاکستانی، یک نفر با کمبود مواد غذایی مواجه است و دسترسی پایدار به غذای کافی ندارد.

یافته‌ها نشان می‌دهد طی شش سال گذشته، میزان ناامنی غذایی در این کشور ۵۳ درصد افزایش یافته است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: یک‌چهارم خانوار‌های پاکستانی توان تأمین مواد خوراکی مناسب را ندارند، این وضعیت به ویژه در مناطق شهری نگران‌کننده‌تر است، جایی که افزایش مداوم قیمت‌ها، توان خرید خانوار‌ها را به‌شدت کاهش داده است.

بر پایه این گزارش، ایالت‌های بلوچستان و سند بیشترین آسیب را از نا امنی غذایی دیده‌اند، اما در عین حال تأکید شده است که ایالت پنجاب نیز با وجود اجرای طرح‌هایی مانند نان ارزان، در مهار گرسنگی موفق عمل نکرده است.

کارشناسان، همه‌گیری کرونا، سیلاب‌های ویرانگر سال ۲۰۲۲ و تداوم افزایش تورم را از مهم‌ترین عوامل گسترش ناامنی غذایی در پاکستان عنوان کرده‌اند.