کارشناس پیش بینی هواشناسی استان زنجان از صدور هشدار زرد هواشناسی خبر داد و گفت: از اواخر وقت روز جمعه تا روز شنبه با ورود سامانه بارشی به استان بارش برف و وزش باد شدید در اغلب مناطق استان پیش‌بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ قدیمی گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود که گاهی با وزش باد همراه می‌شود.

وی افزود: از ظهر روز جمعه با عبور امواجی از منطقه، شاهد افزایش ابر و افزایش سرعت باد در استان خواهیم بود که از اواخر وقت با بارش برف همراه خواهد شد.

کارشناس پیش بینی هواشناسی استان با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی طی روز شنبه نیز به شکل بارش باران و برف (در حد خفیف تا متوسط) در اغلب مناطق استان پیش‌بینی می‌شود گفت: این شرایط در ارتفاعات و مناطق بادگیر استان می‌تواند با کولاک برف نیز همراه شود.

قدیمی گفت: هشدار زرد هواشناسی نیز در همین خصوص از اواخر وقت روز جمعه تا پایان روز شنبه صادر شده است.

به گفته وی روز‌های یکشنبه و دوشنبه مجددا شرایط جوی پایدار خواهد شد. همچنین دمای هوا تا روز شنبه بتدریج افزایش خواهد یافت؛ ولی از روز یکشنبه مجددا کاهش می‌یابد.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان اضافه کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته دستجردهبا دمای ۱۹ درجه سانتیگراد بالای صفر و خیرآباد با دمای منفی ۱۱ درجه به ترتیب گرمترین و سردترین ایستگاه‌های هواشناسی استان بود.

دمای فعلی شهر زنجان نیز ۹ درجه است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت ۲ درجه کاهش یافته است.