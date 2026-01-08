به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، در نخستین مرحله این فرایند، مشخصات متقاضیان و اطلاعات کاروان‌ها به‌صورت سیستمی برای طرف مقابل ارسال می‌شود و پس از تأیید اطلاعات، «رقم طلب» مربوطه صادر خواهد شد.



با دریافت رقم طلب، مراحل صدور روادید از سوی دست‌اندرکاران کشور میزبان انجام و ویزای حج تمتع به‌صورت الکترونیکی در اختیار عوامل اجرایی قرار می‌گیرد.



این فرایند به‌طور کامل به‌صورت الکترونیکی و با تلاش کارکنان و متخصصان سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است.



الکترونیکی بودن کامل این مرحله، موجب تسریع امور زائران شده است.



این عملیات در هماهنگی و همکاری کامل با نهادهای ذی‌ربط کشور میزبان انجام می‌شود.

روند ارسال مدارک برای دریافت رقم طلب و سپس روادید در روزهای آینده برای تمامی کاروان‌ها ادامه خواهد داشت.