مدیر برگزاری رویدادهای قم: در ماههای بهمن و اسفند سه نمایشگاه در قم برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ مجتبی علیشاهی با بیان اینکه این نمایشگاهها در سالن نمایشگاهی مجتمع امام خمینی برپا خواهد شد افزود: نمایشگاه پوشاک، نمایشگاه مواد غذایی ویژه ماه رمضان و نمایشگاه بهاره ویژه عید نوروز، سه نمایشگاهی هستند که در ماههای آینده برپا خواهد شد.
وی گفت: نمایشگاه پوشاک از ۱۳ تا ۱۷ بهمن، نمایشگاه ضیافت ماه رمضان از ۲۰ تا ۲۴ بهمن و نمایشگاه بهاره از ۲۲ تا ۲۵ اسفند برپا خواهد شد.
علیشاهی افزود: در این نمایشگاه تولیدکنندگانی از استانهای قم، اصفهان، یزد، تهران، تبریز، آذربایجان غربی، زنجان، خراسان رضوی و شمالی، قزوین و گیلان حضور دارند.