گسترش پیوند‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایران و لبنان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما آقای عراقچی که به منظور سفری ۲ روزه وارد لبنان شده است با مقامات و چهره‌های برجسته سیاسی و مذهبی این کشور دیدار خواهد کرد. عراقچی علاوه بر گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه، درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی نیز گفت‌و‌گو خواهند کرد. هیات اقتصادی نیز وزیر امور خارجه را همراهی می‌کند.

آقای سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان گفت : در دو سال گذشته هفت کشور منطقه از جمله ایران و لبنان مورد حمله و هجوم رژیم صهیونیستی قرار گرفتند و هنوز قسمت‌هایی از خاک لبنان تحت اشغال سربازان این رژیم است و در طول یک سال گذشته آتش بسی که برقرار شده مرتب توسط این رژیم نقض می‌شود و به هیچ یک از تعهداتش عمل نکرده است.

وزیر خارجه در ابتدا ورود به لبنان گفت : لبنان کشور بسیار مهمی در منطقه است و نقش مهمی در صلح و ثبات منطقه بازی می کند . جمهوری اسلامی ایران با همه کشورهای منطقه در حال مشورت و رایزنی و تبادل نظر است و سفر به لبنان در زمان بسیار مهمی برای این مشورت ها بین دو کشور صورت می گیرد ..هدف دو از این سفر پیشبرد روابط دو جانبه بین دو کشور ایران و لبنان است .

آقای عراقچی افزود : ایران و لبنان از قدیم ارتباطات سیاسی و دیپلماتیک داشتند روابط اقتصادی و فرهنگی داشتند و ایران به دنبال گسترده‌تر کردن این روابط است و پیشبرد این روابط بخصوص در زمینه اقتصادی است. ایران به دنبال گسترش روابط همه جانبه با کل دولت لبنان است و در این سفر دیدار با وزیر امور اقتصاد لبنان هم خواهیم داشت برای اینکه روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی گسترش پیدا کند. در سال گذشته میزان تجارت بین ایران و لبنان از عدد ۱۱۰ میلیون دلارفراتر رفته و نشان می‌دهد که چه ظرفیت‌هایی برای این مبادلات وجود دارد.

وزیر خارجه گفت : ایران و لبنان همچنین از یک فرهنگ غنی و یک سابقه تمدن بسیار غنی برخوردار هستند و تبادلات فرهنگی بین دو کشور می تواند کمک کند به روابط دو دوستی بین دو کشور . ایران از تمامیت ارضی لبنان از وحدت لبنان و از استقلال لبنان همیشه حمایت کرده و همچنان حمایت می کند . موضع دولت لبنان هم همچین همین بوده است . و ما به دنبال گسترش روابط بر اساس احترام متقابل هستیم برای منافع متقابل .

وزیر خارجه کشورمان گفت : امروز و فردا با مقامات لبنانی دیدار خواهم کرد و هدف اول من رایزنی با دوستان و مقامات دولت لبنان در خصوص تحولات جاری در منطقه است. از خلیل حمدان نماینده نبیه بری تشکر می‌کنم هم به خاطر استقبال از بنده و هم صحبت‌هایی که بیان کردند. منطقه ما الان با چالش‌ها و تهدیدات جدی مواجه است. تهدیداتی که به صورت مشخص از سوی رژیم صهیونیستی متوجه منطقه است شاید هیچگاه اینقدر بزرگ نبوده است.