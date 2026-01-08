مأموران انتظامی شهرستان قاینات ۲ تن و ۱۰۰ کیلو تخم مرغ غیر مجاز و فاقد مجوز بهداشتی به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جانشین انتظامی شهرستان قاینات گفت: ماموران ایست بازرسی شهید غلامی شهرستان قاینات هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی این شهرستان، به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ حسین رفعتی نژاد افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از نیسان، ۲ تن و ۱۰۰ کیلوگرم تخم مرغ غیر مجاز که فاقد هر گونه مجوز حمل بود کشف کردند که ارزش ریالی این محموله بنا بر نظریه کارشناسان، ۳۰۰ میلیون تومان برآورد شد.

وی گفت: در این خصوص یک متهم دستگیر و به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.