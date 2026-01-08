پخش زنده
هفته ششم لیگ برتر هندبال بانوان فردا (جمعه) با برگزاری ۴ دیدار پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،هفته ششم بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاههای کشور فردا (جمعه ۱۹ دیماه) با انجام چهار دیدار پیگیری خواهد شد.
در یکی از دیدارهای این هفته، دو تیم بدون برد کسری گرمدره و آذرخش هرمزگان که به ترتیب در ردههای هفتم و هشتم جدول قرار دارند، در کرج به مصاف یکدیگر میروند؛ دیداری که میتواند نخستین امتیازات یکی از این دو تیم را در جدول به همراه داشته باشد.
در کازرون، زاگرس جنوبی که هفته گذشته در تهران برابر استقلال به تساوی دست یافت، میزبان نامینو اصفهان است. نامینو که این هفتهها به پیروزیهای میلیمتری خود شهرت دارد، برای کسب چهارمین برد فصل کار دشواری پیشرو خواهد داشت.
مهمترین و جذابترین دیدار هفته ششم در بافق برگزار میشود؛ جایی که دو تیم سنگآهن بافق و سپاهان اصفهان، مدعیان اصلی قهرمانی، رو در روی هم قرار میگیرند. این دو تیم تا اینجای فصل تمامی دیدارهای خود را با پیروزی پشت سر گذاشتهاند و نتیجه این مسابقه میتواند تأثیر زیادی در مسیر قهرمانی و کسب رتبه نخست جدول داشته باشد.
در دیگر دیدار این هفته، استقلال تهران برای رویارویی با نفت و گاز گچساران راهی این شهر میشود. دو تیم که تنها یک امتیاز اختلاف دارند، برای تثبیت یا بهبود جایگاه خود به دنبال کسب پیروزی در این مسابقه هستند.
برنامه کامل دیدارهای هفته ششم لیگ برتر هندبال بانوان:
جمعه ۱۹ دیماه – ساعت ۱۱:۳۰
کسری گرمدره البرز – آذرخش هرمزگان
زاگرس جنوبی کازرون – نامینو اصفهان
سنگ آهن بافق – سپاهان اصفهان
نفت و گاز گچساران – استقلال تهران