فرمانده مرزبانی خوزستان از توقیف یک فروند شناور خارجی حامل محموله عظیم سوخت قاچاق در آبهای ساحلی استان و دستگیری ۱۱ متهم در این ارتباط خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حجت سفیدپوست اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق سازمانیافته سرمایههای ملی و در یکی از بزرگترین عملیاتهای دریایی مقابله با قاچاق سوخت، ماموران دریابانی آبادان با اشراف اطلاعاتی موفق شدند یک فروند شناور خارجی را که بهصورت غیرمجاز وارد آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران شده بود، شناسایی و توقیف کنند.
وی افزود: این شناور بهعنوان سرشبکه قاچاق سوخت فعالیت میکرد که در جریان بازرسی از آن، مقدار ۳۶۳ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شد؛ کشفی که از نظر حجم و شیوه انتقال، در زمره پروندههای کمسابقه و شاخص قاچاق سوخت در حوزه دریایی قرار میگیرد.
فرمانده مرزبانی استان خوزستان ادامه داد: در این عملیات ۱۱ نفر از عوامل اصلی قاچاق دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
سردار سفیدپوست با بیان اینکه این محموله با هدف خروج از آبهای سرزمینی کشور در حال انتقال بود، تصریح کرد: برخورد قاطع، هوشمندانه و بدون اغماض با قاچاقچیان کلان سوخت، بهویژه در مناطق حساس ساحلی و دریایی، با قدرت و استمرار در دستور کار مرزبانی قرار دارد و هرگونه اقدام علیه منافع ملی با پاسخ سخت و بازدارنده مرزبانان مواجه خواهد شد.