

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در این اطلاعیه آمده است؛ به اطلاع تمامی اعضای هیئت علمی، اساتید و دانشجویان محترم می‌رساند؛ هیئت رئیسه دانشگاه پس از برگزاری چندین جلسه در این هفته و به منظور حفظ آرامش بیش از پیش دانشجویان محترم و کسب آمادگی بیشتر با تعویق امتحانات به مدت یک هفته اعلام موافقت کرده است.

معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز سه‌شنبه (۱۶ دی ) در ابلاغیه‌ای، بر برگزاری حضوری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ مطابق با زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تأکید کرد.

در این اطلاعیه آمده است که در عین حال، در صورت بروز شرایط خاص و ضرورت اتخاذ تصمیم جدید درباره نحوه برگزاری امتحانات، کارگروه استانی آموزش عالی می‌تواند با هماهنگی وزارت علوم، تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و مراتب را جهت اجرا به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ کند.